Stangata Mitrovic, la spinta all'arbitro costa cara: quante gare salta

INGHILTERRA - Ed è arrivata inevitabilmente la stangata per Aleksandar Mitrovic, bomber serbo del Fulham. L'attaccante dei Cottagers era stato espulso al 72' minuto nel match valevole per i quarti di finale di FA Cup contro il Manchester United. Le furiosose proteste di Mitrovic, con tanto di spinta al direttore di gara Chris Kavanagh dopo un calcio di rigore assegnato ai Red Devils sul punteggio di 1-0 per il Fulham, sono costate care al numero 9 serbo. Mitrovic è stato infatti squalificato per otto giornate.