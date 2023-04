Liverpool-Arsenal diretta: ora LIVE la partita di oggi

Via a Liverpool-Arsenal, battono i gunners. Da sottolineare la commovente scenografia per ricordare le 97 vittime della strage di Hillsborough, avvenuta 34 anni fa.

17:27

Inizia lo show di Anfield

Atmosfera come sempre pazzesca ad Anfield, che si accende sulle note di Youll'never walk alone. Ci siamo.

17:20

Tridenti a confronto

Nel Liverpool, Klopp ha scelto un tridente Diogo Jota e Salah a supporto di Gakpo, lasciando inizialmente in panchina Firmino e Nunez; Nell'Arsenal, Arteta punta come sempre su Saka e Martinelli e sul diamante a lungo atteso, quel Gabriel Jesus che al ritorno dal lungo stop si è ripresentato con una doppietta.

17:10

La marcia dei Gunners

L'Arsenal, invece, vince ininterrottamente in Premier League da febbraio, per una serie di sette vittorie consecutive. L’ultima sconfitta è quella arrivata contro il City.

17:05

I Reds non vincono dal "settebello" al Man Utd

Il Liverpool non vince da tre turni di campionato, ma il dato che maggiormente impressiona è che il successo tra le mura di Anfield manca addirittura dal clamoroso 7-0 rifilato al Manchester United.

17:00

Le formazioni ufficiali

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Jota. Allenatore: Klopp

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. Allenatore: Arteta

16:55

Il fattore Anfield che inquieta Arteta

Nonostante tutte le certezze accumulate nella magnifica cavalcata dei Gunners, c'è un fattore che non lascia tranquillo Arteta, il fattore Anfield. Nelle ultime nove trasferte in casa del Liverpool, l'Arsenal non è mai uscito vincente.

16:30

Liverpool-Arsenal: probabili formazioni

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Gakpo, Darwin Nunez.

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus

16:15

Liverpool-Arsenal "classico" di Pasqua

La domenica di Pasqua in Premier League regala una classica come Liverpool-Arsenal, importantissima per i Gunners chiamati a rispondere al successo del Manchester City, che ha accorciato a 5 punti il distacco dalla capolista. A prescindere è uno dei match che hanno da sempre segnato la storia del calcio inglese.

Anfield (Liverpool)