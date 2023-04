Inseguito da un cane gigantesco: terrore per un giocatore della Premier

INGHILTERRA - Esilarante episodio in casa West Ham che ha visto come protagonista Maxwel Cornet , 26enne attaccante ivoriano degli Hammers . Alcuni giocatori del West Ham si sono ritrovati insieme nel parcheggio del centro d'allenamento di Rush Green davanti ad una macchina. Tra questi Lukasz Fabianski , il 37enne portiere polaccho che filmato la scena, il capitano Declan Rice e, appunto Maxwel Cornet , che è stato assalito dal terrore pochi attimi dopo...

West Ham, Cornet inseguito da un cane gigantesco

Nel video si può notare la presenza di un cane di grossa taglia accanto al capitano del West Ham, Rice. Ad un certo punto Cornet si è defilato per alcuni metri dal resto del gruppo. Il cane, lentamente, si è diretto verso Cornet e ha cominciato ad inseguirlo fino alla porta d'ingresso del campo di allenamento. Fortuna per Cornet che il cane si sia fermato e lo abbia lasciato andare.Insomma nulla di che, solo un piccolo spavento per l'attaccante del West Ham. I suoi compagni, che hanno assistito alla scena, sono scoppiati a ridere.