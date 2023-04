Il guardalinee dà una gomitata a Robertson: la decisione della FA

La decisione della FA

"Abbiamo esaminato a fondo tutte le prove in relazione al recente incidente ad Anfield che ha coinvolto il difensore del Liverpool Andrew Robertson e l'ufficiale di gara Constantine Hatzidakis, e non intraprenderemo ulteriori azioni. Il nostro processo completo ha comportato la revisione di dichiarazioni dettagliate di Liverpool e PGMOL (Professional Game Match Officials Limited, è l'organismo responsabile degli ufficiali di gara nel calcio professionistico inglese, ndr), nonché molteplici angolazioni di riprese video, in relazione all'incidente", questa la nota ufficiale della FA, che precisa come non ci sarà alcuna punizione per il guardalinee.