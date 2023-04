Premier League, il Liverpool torna a vincere: 6-1 al Leeds

LEEDS (INGHILTERRA) - Torna al successo il Liverpool di Jurgen Klopp. Nel posticipo della 31ª giornata di Premier League, i 'Reds' infliggono un pesantissimo 5-1 al Leeds United e si rilanciano in zona europea dopo aver raccolto solo due punti nelle ultime quattro uscite in campionato. Gli ospiti partono forte e mettono una seria ipoteca sui tre punti già nel primo tempo grazie alle reti di Gakpò al 35' e Salah al 39' ma Sinisterra accorcia le distanze a inizio ripresa. E' un fuoco di paglia: i 'Reds' ristabiliscono le distanze con le doppiette di Diogo Jota (52' e 74') e Salah (in gol anche al 64'). Nel finale c'è gloria anche per Darwin Nunez che fissa il risultato sul 6-1. Un successo importante quello del Liverpool che sale all'ottavo posto, a 47 punti, a due sole lunghezze dal Brighton di De Zerbi. Sconfitta pesante per il Leeds padrone di casa che rimane inchiodato a quota 29 punti e conserva i due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, occupata da Everton e Nottingham Forest.