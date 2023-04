Premier League: crolla il Tottenham di Stellini, il West Ham vince con il Bournemouth

NEWCASTLE - Il Tottenham allenato da Stellini crolla contro il Newcastle per 6-1 e abbandona definitivamente la zona Champions League: ora il margine di distanza dal Manchester United è di sei punti, ma i Red Devils devono recuperare due partite rispetto alla formazione londinese. Il successo conferma il buon momento del Newcastle che si conferma al terzo posto, a pari punti con il Manchster United. La sfida non ha storia, i padroni di casa trovano il vantaggio dopo appena due minuti con Murphy, e quattro minuti dopo trovano il raddoppio con Joelinton. L'avvio traumatico del Tottenham non conosce tregua: i bianconeri trovano la terza rete al 9', ancora con Murphy. Al 19' Isak serve il poker, e dopo due minuti l'attaccante svedese segna ancora. Cinque gol in ventuno minuti! In avvio di ripresa il capitano del Tottenham Harry Kane accorcia le distanze con un tiro in diagonale di sinistro, ma il Newcastle ristabilisce il margine con il gol di Wilson che da pochi passi infila per la sesta volta la porta dei londinesi.