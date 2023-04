La forza di Guardiola è la figlia Maria: il bellissimo messaggio sui social per il papà

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City ha riaperto i giochi per la vittoria della Premier League, battendo l'Arsenal nell'ultima giornata del campionato inglese. È un momento fantastico per la squadra di Pep Guardiola, reduce dalle qualificazioni alle semifinali di Champions League (doppia sfida contro il Real Madrid) e alla finale di Fa Cup (un super derby contro lo United). Ora è arrivata la vittoria nel big-match della 33ª giornata con un sonoro 4-1, che ha esaltato i tifosi. Sui social è apparsa anche una tifosa speciale per Guardiola: la figlia Maria.