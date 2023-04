La furia dei tifosi dell'Arsenal dopo il gesto di Ederson: è bufera

Forse il match più importante della stagione in Premier League : Manchester City - Arseanal . Lo scontro diretto tra le due forze maggiori del campionato inglese ha visto un dominio assoluto dei Citizens che sono riusciti a travolgere i Gunners per 4-1 complici le prestazioni super di De Bruyne e Haaland . Poco, se non per nulla, impiegato il portiere di Guardiola Ederson che sul 3-0 ha commesso un gesto che ha fatto infuriare i tifosi avversari...

Manchester City-Arsenal 4-1: il gesto di Ederson

Durante lo scontro diretto della Premier League, che ha visto il Manchester City travolgere l'Arsenal per 4-1, non sono state poche le scintille scoppiate in campo. A gettare benzina sul fuoco, come se non bastasse già la tensione dell'incontro, ci ha pensato Ederson che sul 3-0 ha mimato il gesto del pianto ai tifosi avversari scatenando la bufera e mandandoli su tutte le furie.