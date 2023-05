Premier League: il Manchester City allunga in vetta e ora punta il Real Madrid

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Decima vittoria di fila in campionato e allungo in vetta per il Manchester City , che nella 35ª giornata della Premier League supera 2-1 il Leeds tra le mura amiche dell'Etihad Stadium (nel primo tempo la doppietta di Gundogan che ha poi colpito il palo su rigore nel finale, prima del gol degli ospiti firmato da Rodrigo ) e si porta a +4 sull'Arsenal secondo della classe. Il modo migliore per la squadra di Pep Guardiola di avvicinarsi all'andata della semifinale di Champions League contro il Real Madrid , in programma tra tre giorni (mercoledì 9 maggio) allo stadio 'Bernabeu' .

Risorgono Chelsea e Tottenham

Negli altri match di giornata da registrare il successo del Chelsea, che passa sul campo del Bournemouth (1-3) e torna a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive: avanti con Gallagher (9') i 'Blues' si fanno riprendere dall'ex romanista Vina (21') ma nel finale la spuntano con le reti di Badiashile (82') e Joao Felix (86'). Da quattro turni non vinceva nemmeno il Tottenham, che ritrova il sorriso piegando in casa il Crystal Palace: 1-0 il risultato finale grazie al colpo di testa vincente piazzato da Kane prima del riposo (46'), con gli 'Spurs' che provano così a tornare in corsa per un posto in Europa. Successo casalingo e di misura poi anche per il Wolverhampton, che batte 1-0 l'Aston Villa grazie a un acuto di Toti in avvio di match (9').

