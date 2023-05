L'Arsenal passa a Newcastle e non molla il City: Premier ancora aperta

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - L'Arsenal non molla e torna a tallonare a un solo punto di distanza il Manchester City , capolista della Premier League con una gara in meno rispetto ai londinesi capaci però di passare sul campo del Newcastle terzo della classe (0-2) nel match della 35ª giornata andato in scena al St. James' Park .

Newcastle-Arsenal 0-2: statistiche e tabellino

Jorginho brilla in regia

Brivido per i 'Gunners' a inizio gara, quando i padroni di casa chiedono il rigore per un tocco col braccio di Kiwior: l'arbitro consulta il Var e fa segno che è tutto regolare (10'). Passano pochi minuti e al 14' l'Arsenal passa: Jorginho (ottima la regia dell'azzurro ex Napoli) innesca Odegaard che dalla distanza infila Pope, bravo poi a tenere i suoi a galla salvando in tuffo su Martinelli (24') e poi sullo stesso Odegaard prima del riposo. Emozioni anche in avvio di ripresa, con il palo colpito da Isak per il Newcastle (49') e la traversa a negare poco dopo il raddoppio a Martinelli sull'altro fronte (52'). La gara resta così aperta fino al 72', quando un autogol di Schar (dopo una bella iniziativa dell'ispirato Martinelli) piega definitivamente le gambe alla formazione di Eddie Howe mentre quella di Mikel Arteta, a tre giornate dalla fine del campionato, tiene ancora viva la speranza di poter contedere il titolo al City.

