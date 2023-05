Haaland, incredibili rivelazioni su cosa mangiava e guardava in tv

"Haaland? Tra caramelle e Hannah Montana..."

Chi racconta Haaland negli anni dell'adolescenza è Magnus Lundal, giocatore del Grorud che milita in terza serie norvegese, ed ex compagno di stanza dell'attaccante del Manchester City ai tempi dell'Under 15: "Una volta entrai in ascensore, ero in ritardo per una riunione di squadra. Lì c'era Haaland che chiedeva di chiudere in fretta, prima che gli allenatori lo vedessero con il sacchetto di caramelle gommose". Un simpatico aneddoto, raccontato all'emittente televisiva norvegese TV2, al quale se ne aggiunge anche un altro: "Guardava Hannah Montana in tv per rilassarsi e senza trovare nulla di imbarazzante, rideva molto", sottolinea Lundal che poi aggiunge: "Erling è una persona molto amichevole e divertente. È strano vedere che sia diventato uno dei migliori giocatori del mondo".