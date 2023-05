De Zerbi manda ko l'Arsenal: Manchester City a un passo dal titolo

LONDRA (INGHILTERRA) - L' Arsenal vede sfumare il sogno Premier League dopo il pesante ko subito in casa per mano del Brighton . La squadra di De Zerbi ha infatti ottenuto il successo grazie alle reti di César Enciso, Undav e di Estupiñán che ha fissato il punteggio sullo 0-3 . La squadra di Arteta si ferma quindi a 81 punti, a -4 dal City, che però ha ancora una gara da recuperare, a sole due giornate dalla fine del campionato.

Arsenal-Brighton 0-3: statistiche e tabellino

Tris del City sull'Everton

Il Manchester City travolge l'Everton e mette pressione all'Arsenal. Nella 36ª giornata di Premier League i 'Citizens' espugnano 'Goodison Park' con un netto 3-0: la sblocca Gundogan al 37' su assist di Mahrez, il raddoppio porta invece la firma del solito Haaland che, al 39', segna la sua 36esima rete in campionato. Nella ripresa va ancora a segno Gundogan che entra nel tabellino dei marcatori con un'altra doppietta dopo quella contro il Leeds di settimana scorsa. La squadra di Guardiola, al comando della Premier a quota 85 punti, mette così nel mirino la partita di ritorno della semifinale di Champions League contro il Real Madrid, in programma tra tre giorni (mercoledì 17 maggio) all''Etihad Stadium'. Niente da fare invece per l'Everton che rimane inchiodato a 32 punti, in piena lotta per non retrocedere.

Everton-Manchester City 0-3: statistiche e tabellino

Brentford ok con Mbeumo e Wissa

Nell'altro match del pomeriggio di Premier League, spicca il successo per 2-0 del Brentford contro il West Ham. La partita si decide nel primo tempo: Mbeumo porta in vantaggio i padroni di casa al 20' che poi raddoppiano al tramonto della prima frazione con Wissa. Per effetto di questo risultato, le 'Bees' salgono al nono posto a 53 punti, West Ham 15° a quota 37.

Brentford-West Ham 2-0: statistiche e tabellino