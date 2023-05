Firmino saluta Liverpool dopo 8 anni: l'emozionante dedica dei tifosi

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Emozioni fortissime ad 'Anfield Road' per l'ultima partita casalinga stagionale del Liverpool in Premier League. I 'Reds' non sono andati oltre l'1-1 con l'Aston Villa: un risultato che complica le possibilità della squadra di Klopp di raggiungere il quarto posto, utile per la qualificazione alla prossima Champions League. La delusione per l'occasione mancata ha lasciato ben presto spazio alla grande emozione per l'ultima partita di Roberto Firmino (che dal 1° luglio sarà svincolato) con la maglia dei 'Reds' dopo 8 anni leggendari.