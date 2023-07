Il Chelsea presenta la nuova maglia: c'è un riferimento a Vialli

Non solo la Juventus . Anche il Chelsea ha presentato la nuova divisa da gioco, con un riferimento particolare alla stagione 1997/1998 che vide i Blues vincere la League Cup e la Coppa delle Coppe . Tra i protagonisti di quella cavalcata c'era anche il compianto Gianluca Vialli , al quale non è mancato un omaggio da parte del Chelsea.

L'omaggio del Chelsea a Gianluca Vialli

Il club ha presentato così la maglia: "Quella fu una stagione con trionfo europeo per il Chelsea, poiché venne conquistata la Coppa delle Coppe con artisti del calibro di Gianfranco Zola, Dennis Wise, Roberto Di Matteo e molte altre leggende del club. Fu vinta anche la Coppa di Lega e, all'inizio della stagione successiva, anche la Supercoppa UEFA, tutte quelle finali sotto la guida del grande Gianluca Vialli e tutte giocate con le stesse iconiche maglie". Per poi proseguire: "Il nuovo design per il '23/'24 ricorda quel passato speciale, mentre ulteriori dettagli dorati, tra cui uno stemma iridescente, sottolineano il prestigio e il glamour della famosa King's Road negli anni '90. Luccicante in oro, il leone ruggisce sulla maglia, simbolo del prestigio e della storia del Chelsea. Mentre i cambiamenti avvengono nel club, l'orgoglio rimane lo stesso. Il dettaglio interno della maglia fa cenno esattamente a questo: il Chelsea FC rimane l'"orgoglio di Londra".