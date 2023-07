Manchester United: Julia Roberts spezza (ancora) il cuore a Pep Guardiola

Julia Roberts tifa Manchester United: la visita in America

Julia Roberts ha incontrato i giocatori del Manchester United durante la tournée negli Stati Uniti, nell’amichevole contro l’Arsenal al MetLife Stadium nel New Jersey. Sorridente, si è lasciata immortalare con i giocatori e anche con l’allenatore degli inglesi. E non poteva mancare un prezioso omaggio: la maglietta del club con il suo nome.

Le parole di Pep Guardiola su Julia Roberts

"Ho tre idoli nella mia vita, Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Quest’ultima anni fa è arrivata a Manchester. Specifico: non negli anni 90, quando Ferguson vinceva titoli su titoli. - ha raccontato qualche tempo fa Pep Guardiola - Ma nel 2016, in un periodo quindi in cui eravamo migliori dello United. Ma lei è andata a Old Trafford, non è venuta da noi. Ecco, perfino vincere la Champions non colmerebbe questa delusione che mi porto dietro".