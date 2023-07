Dier scoppia in lacrime per Dele Alli e rivela: "Non ho fatto una cosa"

Dele Alli, il rimpianto di Dier

"La mia sensazione è di rabbia per non aver fatto di più", ha spiegato in lacrmine Dier al tabloid 'The Sun' parlando del suo amico ed ex compagno nel Tottenham e nell'Inghilterra. "C'erano cose di cui non ero consapevole - ha aggiunto il difensore degli 'Spurs' -. Molto tempo fa sono andato a Milton Keynes con lui e mi ha mostrato dove è cresciuto. Mi ha mostrato tutto, quindi ero consapevole della cornice della foto... ma non dell'immagine".

L'augurio di Dier per Dele Alli

Durante la sua straziante intervista con Gary Neville il 27enne Alli aveva elogiato Dier, di due anni più anziano: "È un grande amico e ti rendi conto di chi sono i tuoi veri amici, persone che non ti dicono solo di sì". Parole che hanno emozionato il calciatore del Tottenham: "È un grande amico anche per me" ha detto ancora parlando di Dele, che di recente è stato in una clinica di riabilitazione per sei settimane ma ha partecipato al matrimonio del suo ex compagno di squadra, sposatosi con la sudafricana Anna Modler (ex dell'attaccanbte cileno Alexis Sánchez). Ora Alli è tornato ad allenarsi con l'Everton e l'obiettivo è quello di tornare protagonista in campo: "È quello che tutti vogliamo - ha concluso Dier -. È ancora così giovane, dipende tutto da lui. Il suo destino è davvero nelle sue mani".