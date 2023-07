"Tottenham, Jay-Z fa sul serio: prepara un'offerta per acquistarlo!"

Jay-Z fa sul serio. Il famoso rapper, noto per canzoni come "Heart of the City" e per essere il marito di Beyoncé, è seriamente intenzionato ad acquistare il Tottenham. Secondo quanto riportato da Daily Express USA, Jay-Z vorrebbe sfruttare la complicata situazione di Joe Lewis, attuale patron degli Spurs, sommerso al momento da problemi legali.