Manchester City, rinforzo in difesa: ufficiale Gvardiol

MANCHESTER (Inghilterra) - “Siamo lieti di annunciare la firma di Josko Gvardiol dal Lipsia!“. Con queste parole scritte sul profilo Twitter il Manchester City ha annunciato l’ingaggio di Gvardiol, difensore croato che quindi sbarca in Premier League con un contratto di quinquennale. Il centrale, 21 anni, è il secondo colpo in entrata per Guardiola , che aveva già a disposizione Kovacic. Il cartellino di Gvardiol è costato al City 90 milioni di euro .

Gvardiol, le prime parole da giocatore del City

“Ho sempre sognato di giocare un giorno in Inghilterra e farlo ora con il Manchester City, dopo la stagione che hanno appena fatto, è un vero onore per me - ha detto Gvardiol dopo la firma - Chiunque abbia visto giocare il Manchester City la scorsa stagione sa che è la migliore squadra del mondo. Vincere il triplete dice tutto quello che c'è da sapere sulla qualità di questa squadra. Entrare a far parte del City è qualcosa di molto speciale per me e la mia famiglia. Avere la possibilità di lavorare anche con Pep Guardiola sarà fantastico. So di non essere ancora arrivato al massimo delle mie potenzialità e sono sicuro che il mio gioco progredirà sotto la guida del miglior allenatore del mondo. Giocare con Mateo Kovacic sarà speciale. È un grande calciatore e spero che entrambi possiamo aiutare il City a raggiungere un'altra stagione di successo nel 2023/24 e poi oltre“.