City, Guardiola già scherza con il nuovo acquisto: "Che bel cognome!"

Guardiola scherza sul nuovo acquisto

Ad accogliere il nuovo acquisto ci ha pensato Pep Guardiola, anche con un po' di ironia. Il tecnico del City, infatti, non ha potuto fare a meno di sottolineare la somiglianza tra il suo cognome e quello del difensore: "Gvardiol sta facendo le visite mediche, speriamo di poter chiudere l'accordo nelle prossime ore o giorni. Comunque, che bel cognome!". Queste le parole di Guardiola, nella conferenza stampa prima del Community Shield contro l'Arsenal: "Gvardiol il sesto difensore? La stagione è molto lunga. Sei giocatori in un ruolo non sono troppi. Prossimi acquisti? Non lo so. Penso che ci muoveremo ancora, il mercato non è ancora chiuso".