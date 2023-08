Il City parte in terza: Haaland e Rodri stendono il Burnley

BURNLEY (INGHILTERRA) - Non poteva iniziare meglio la Premier League per il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola , che nella passata stagione ha conquistato uno storico 'treble', è partita al meglio anche nella prima giornata di campionato.

Super Haaland all'esordio

Il City ha infatti ottenuto un successo schiacciante per 3-0 in casa del Burnely. Protagonista indiscusso, nonostante Guardiola lo abbia bacchettato, non poteva che essere Erling Haaland autore di una splendida doppietta nel primo tempo. A chiudere i giochi la rete di Rodri nella ripresa. Nel finale padroni di casa in dieci per l'espulsione di Zaroury.

