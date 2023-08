Newcastle, Tonali show all'esordio: gol in sforbiciata dopo 5 minuti!

NEWCASTLE (REGNO UNITO) - Sandro Tonali ci ha messo poco più di cinque minuti per entrare nel cuore dei tifosi del Newcastle , che lo hanno accolto con grande entusiasmo e aspettative in Inghilterra, e lo ha fatto nel modo migliore.

Newcastle-Aston Villa 5-1: cronaca, statistiche e tabellino

'Strappato' dal club inglese al Milan a suon di milioni, il centrocampista azzurro è stato schierato titolare da Eddie Howe nella prima giornata di Premier League contro l'Aston Villa e al 6' ha fatto impazzirre il pubblico del 'St. James' Park' portando la squadra di casa in vantaggio con uno splendido gol in sforbiciata. La gara è finita poi 5-1 per il Newcastle, con Tonali che è stato sostituito nel recupero per prendesi la standing ovation dei suoi nuovi tifosi.