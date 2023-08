Premier League, De Zerbi cala il poker: 4-1 ai Wolves. Tris Liverpool

Wolverhampton-Brighton 1-4: tabellino e statistiche

Salah trascina il Liverpool, ok il Brentford

Nelle altre due sfide del pomeriggio di Premier League, spicca il successo per 3-1 in rimonta del Liverpool sul Bournemouth. Le 'Cherries' gelano 'Anfield Road' al 9' con l'acuto di Semenyo ma gli uomini di Klopp non si disuniscono trovando prima il pareggio con Luis Diaz al 28' e poi la rete del sorpasso grazie a Salah che, al 36', ribadisce in rete un rigore sbagliato. Nella ripresa il definitivo 3-1 di Diogo Jota. 'Reds' che salgono a quota 4 punti in coabitazione con il Brentford: le 'Bees' superano in trasferta il Fulham per 3-0 (Wissa e doppietta di Mbeumo). Rinviata a data da destinarsi la sfida tra le neopromosse Luton e Burnley.

