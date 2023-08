Manchester City, chi è l'allenatore che sostituirà Guardiola in panchina

MANCHESTER (Inghilterra) - Un dolore costante e fastidioso e un intervento necessario. Pep Guardiola è stato operato oggi alla schiena, e per diversi giorni non potrà tornare a lavorare. Al suo posto in panchina - nelle prossime partite di Premier League - andrà Juan Manuel Lillo, tornato in Inghilterra dopo un’esperienza annuale in Arabia.