Polveriera Manchester United: che botta e risposta Ten Hag-Sancho!

ROMA - "Non lo abbiamo selezionato in base a quanto mostrato in allenamento. Allo United ogni giorno devi raggiungere un certo livello: io posso fare delle scelte in attacco e per questa gara non è stato chiamato". Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato così di Jadon Sancho, non convocato in occasione del match contro l'Arsenal (vinto dai Gunners 3-1). Ma non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato, che scatena una vera e propria polveriera all'interno dei Red Devils.