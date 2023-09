Rodri fa saltare i nervi a Guardiola: "Non può strangolare gli avversari"

Anche i big a volte non riescono a controllare le proprie emozioni. Tutto vero. E' successo anche al giustiziere dell'Inter nell'ultima finale di Champions League, Rodri, uno che in campo dà sempre l'anima e riesce a dare equilbrio e ordine al centrocampo del Manchester City. Ieri però qualcosa è andato storto. Lo spagnolo, nel match contro il Nottingham Forest, si è fatto prendere dal nervosismo e ora rischia concretamente di pagarlo a caro prezzo. In avvio di secondo tempo infatti, col City avanti di due reti, il calciatore di casa è entrato in rotta di collisione con Morgan Gibbs-White: Rodri stava cercando con il corpo di difendere la dall'arrivo dell'avversario che però l'ha spinto in maniera violenta. Ne è scaturito un faccia a faccia molto duro, che si è concluso con Rodri che ha messo le mani al collo dell'avversario. Inevitabile il cartellino rosso.