"Clamoroso allo United, Sancho è bandito dal centro sportivo: il motivo"

ROMA - Altro che ferri corti: Jadon Sancho e il Manchester United sarebbero arrivati alla rottura definitiva. O, almeno, è quanto sostenuto dal Daily Mail: secondo il quotidiano inglese, infatti, il giocatore non potrà più nemmeno accedere alle struttire del club: Sancho è stato messo fuori rosa e può solo allenarsi con le giovanili dello United, senza però avere contatti con lo staff della prima squadra, compresi preparatori e fisioterapisti. Il tutto, a meno che Sancho (estromesso dalla rosa per il comportamento nei confronti di Ten Hag) non faccia un passo indietro e si scusi pubblicamente con l'allenatore dei Red Devils.