Haaland rischia l'infortunio mascherandosi: "La mia carriera sarebbe finita"

Weekend particolare per Haaland. Prima il gol contro il Nottingham, poi il volo che l'ha portato fino a Oslo. Un viaggio che aveva in agenda per rispettare l'appuntamento preso con David Yarrow, 57enne fotografo d'arte. Il motivo? Mettere a punto un servizio fotografico a scopo benefico attraverso una raccolta fondi. E allora ecco qui un Haaland inedito, vestito da vichingo, immerso nelle acque gelide di fiordo, con ascia, spada, pelliccia e scudo. L'attaccante si è divertito a posare, ma ha anche rischiato di infortunarsi. "È stata un'esperienza molto strana e un po' surreale, soprattutto perché lui è molto più alto di me ma ci siamo fatti una bella risata. E' successo tutto molto velocemente e ancora adesso non riesco a pensare a una persona migliore per vestirsi da vichingo. Gli sta meravigliosamente bene rivedendolo e per me è stato un vero privilegio. Ho intrapreso questo progetto con umiltà e senso di responsabilità. Il suo tempo è prezioso e non volevo sprecarlo", ha detto Yarrow.