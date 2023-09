Clamoroso, il Var chiede scusa al Liverpool: l'errore con il Tottenham è assurdo

Non è qualcosa che si vede spesso, anzi non era mai successo che un ente arbitrale di un campionato di calcio professionistico si scusasse ufficialmente con una squadra per aver annullato un gol regolare. Invece nella settima giornata di Premier League è accaduto anche qualcosa che fino a ieri sembrava impossibile. Il match tra Tottenham e Liverpool infatti ha destato scalpore per la decisione dell'arbitro di annullare il gol regolare di Luis Diaz per fuorigioco, a pochi minuti dal fischio d'inizio e quindi sullo 0-0. Scelta che è stata rivista ma non è stata corretta dal Var, e che quindi ha scatenato le polemiche dei Reds e dei tifosi, visto che poi il match è stato vinto per 2-1 dagli Spurs .

Le scuse ufficiali

L'arbitraggio discutibile ha attirato l'attenzione del PGMOL, il Professional Game Match Officials Limited cioé l'ente responsabile dell’arbitraggio in Premier. E infatti nel post partita sono arrivate le scuse, tramite comunicato ufficiale, che lasciano presagire futuri provvedimenti: "La PGMOL riconosce che si è verificato un errore umano significativo durante il primo tempo di Tottenham-Liverpool. Il gol di Luiz Diaz è stato annullato per fuorigioco dagli arbitri in campo. Si trattava di un chiaro ed evidente errore di fatto e avrebbe dovuto far sì che il gol fosse assegnato tramite l'intervento del VAR, tuttavia, il VAR non è intervenuto. PGMOL effettuerà un esame completo delle circostanze che hanno portato all'errore e contatterà immediatamente il Liverpool al termine della partita per riconoscere l'errore".

La furia di Klopp

Klopp dopo il triplice fischio non ha nascosto la sua rabbia: "Una sconfitta arrivata nelle circostanze più ingiuste, con decisioni folli. Quello non è fuorigioco, hanno tirato le linee sbagliate (per calcolare il fuorigioco, ndr) e non hanno valutato il momento esatto in cui Salah passa la palla". Il Liverpool ha chiuso la partita in 9 per le espulsioni di Jones e Diogo Jota.