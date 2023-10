Manchester United, omaggio al piccolo tifoso: la risposta è inaspettata

ROMA - Siparietto divertente prima della gara del Manchester United di sabato scorso con il Brenford : Cameron, un giovane tifoso dei Red Devils è tornato all'Old Trafford proprio in quell'occasione, dopo aver recentemente terminato la chemioterapia. Lo United, venuto a conoscenza della vicenda, ha voluto omaggiare Cameron con un pensiero: ma è proprio qui che le cose non sono andate benissimo...

Qual è stata la risposta inaspettata del giovane tifoso?

Intervistato dalla Tv ufficiale del Manchester United, Cameron ha risposto alle domande della presntatrice Zarah Connolly, che a un certo punto chiede al giovane tifoso cosa pensasse di Alejandro Garnacho. "Non mi piace proprio", è stato il commento sincero e spontaneo di Cameron: il risvolto divertente è che il club aveva deciso di omaggiare Cameron proprio con la maglia dell'argentino: "Sarà piuttosto divertente - ha ripreso Connolly - Tutta la squadra ha deciso di regalarti una maglietta e dirti quanto sono felici che tu faccia parte della famiglia del Manchester United. Hai la maglietta di Garnacho!". Reazione dapprima perplessa, poi felice da parte del giovane tifoso, come ha poi rivelato in un tweet la stessa Connolly: "Dopo questo, mi ha letteralmente abbracciato forte e mi ha detto grazie!".