Zaniolo e la risposta agli investigatori sul caso scommesse: come si è difeso

ROMA - Nicolò Zaniolo ha lasciato stamattina il ritiro a Coverciano della nazionale di Spalletti, intorno alle ore 9. L'ex calciatore della Roma sta facendo ritorno a Birmingham per riprendere a lavorare con l'Aston Villa. Ieri, quando gli è stato notificato l'avviso di garanzia in quanto indagato per scommesse proibite ("esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" il reato ipotizzato dai magistrati), Zaniolo ha replicato agli agenti della polizia, negando ogni addebito: il calciatore ha raccontato di non aver fatto alcuna scommessa legata al calcio.