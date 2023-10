Premier League, Tottenham sempre più primo: Son stende il Crystal Palace

LONDRA - Continua il momento magico del Tottenham targato Postecoglou, ex allenatore del Celtic con un passato anche in Giappone. La sua squadra, saldamente in vetta in Premier League, ha vinto anche l'anticipo del venerdì della decima giornata di Premier League sbancando il campo del Crystal Palace in uno dei tanti derby di Londra. Il risultato finale? 2-1.