Luis Diaz, la nazionale della Colombia ai rapitori: "Liberate il padre"

Luis Diaz, messaggio della nazionale colombiana

Nelle ultime ore anche la nazionale colombiana si è unita al 26enne attaccante del Liverpool attraverso un post pubblicato sui profili social ufficiali dei 'Cafeteros': "Chiediamo ai rapitori di Luis Manuel Diaz, padre di Luis Diaz, che lo liberino subito e senza condizioni - si legge nel messaggio -. Il calcio è pace, Lucho siamo con te, la Colombia è con te".

Continuano le ricerche del padre di Luis Diaz

Le autorità intanto hanno avviato una vasta operazione con la partecipazione anche di forze speciali dell'esercito per la lotta al narcotraffico, elicotteri e droni. Il presidente Gustavo Petro ha affermato che è stato stabilito "un perimetro di ricerca" e il principale obiettivo in queste ore è evitare che i rapitori riescano a trasferire l'ostaggio in Venezuela. Luis Manuel Diaz è stato sequestrato sabato (28 ottobre) da un gruppo di uomini armati in moto mentre si trovava in una stazione di servizio del municipio di Barrancas insieme alla moglie. La madre del calciatore del Liverpool è stata liberata nelle ore immediatamente successive al sequestro.