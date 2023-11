"Dall'Inghilterra sicuri: Zidane è il sogno per sostituire Ten Hag"

Ten Hag a rischio, chi potrebbe sostituirlo?

Secondo la stampa inglese, ci sarebbero addirittura dei calciatori che avrebbero dei dubbi sull'allenatore. Il Times, inoltre, ha elencato delle alternative a Ten Hag che potrebbero essere prese in considerazione dal Manchester United. Nella lista dei nomi, oltre ad Amorim, Emery e Lopetegui, ci sarebbe anche Zidane che rappresenterebbe il sogno per il possibile dopo Ten Hag. Al momento, non c'è alcuna decisione in merito. La dirigenza starebbe aspettando le prossime gare per vagliare in maniera definitiva la posizione di Ten Hag.