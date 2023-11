Manchester United, Casemiro si infortuna al tendine: i tempi di recupero

ROMA - Decisamente difficile il momento del Manchester United, tra una classifica che non decolla, un derby appena perso (che rende sempre più impietoso il confronto con i cugini del City) e il ko in Carabao Cup con il Newcastle. Proprio da quest'ultima partita è arriva la più recente nota dolente per i Red Devils: Casemiro, appena rientrato in campo dopo un problema alla caviglia, si è infortunato proprio contro i Magpies.