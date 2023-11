Tonali indagato dalla Federcalcio inglese. Il Newcastle: “Cosa sapeva il Milan?”

NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA) - "Tonali e il caso scommesse? È stato uno shock enorme, una sorpresa. Viviamo per la prima volta questa situazione ma prima di tutto Sandro è un essere umano. Tutti abbiamo fatto cose che non avremmo dovuto fare o di cui ci pentiamo". Così Dan Ashworth, direttore sportivo del Newcastle, in conferenza stampa commenta la situazione legata all'ex centrocampista del Milan, squalificato per 10 mesi nell'ambito dell'indagine della Figc sulle scommesse illegali. "Il nostro primo obiettivo è prenderci cura di Sandro e sostenerlo: probabilmente è più difficile per lui che per chiunque altro. Abbiamo un programma per sostenerlo e per fortuna può allenarsi con la squadra, il che è ottimo per il suo benessere mentale". Ashworth ha inoltre confermato che il Newcastle sta effettuando un'inchiesta interna sul trasferimento del giocatore: "È davvero difficile per me capire cosa sanno o cosa no gli altri club. Tutto quello che possiamo fare è guardare alla nostra indagine interna".