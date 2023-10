Tonali, il Newcastle annuncia la squalifica: ricevuta la conferma dalla Fifa

NEWCASTLE - Sandro Tonali potrà tornare a giocare dal 27 agosto 2024 . È il comunicato ufficiale del Newcastle, che ha ricevuto la conferma da parte della Fifa per la squalifica per il caso scommesse, comminata dalla Figc ed ora estesa a livello internazionale.

Tonali, il Newcastle ha ricevuto la conferma della squalifica

Tonali, che sperava di poter giocare l'ultima partita con il Newcastle nel caso non fosse arrivata subito l'estensione, dovrà restare fermo per 10 mesi, oltre all'obbligo di partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 8 mesi e a un ciclo di almeno 16 incontri pubblici. Il tecnico Eddie Howe aveva aperto alla sua convocazione per il match di oggi col Wolverhampton, ma ora la squalifica è stata confermata. La partita giocata contro il Borussia Dortmund resterà l'ultima di Tonali per un lungo periodo.