Tonali entra nel ko del Newcastle, solo un pari per l'Atletico Madrid

ROMA - Si chiude con una sconfitta quella che potrebbe essere stata l'ultima partita prima della squalifica per Sandro Tonali , in attesa di definire il patteggiamento con la procura federale dopo essere stato coinvolto nel caso scommesse che ha di recente scosso il calcio italiano. Il centrocampista della Nazionale ed ex Milan è entrato al 65' del match perso in casa dal Newcastle contro il Borussia Dortmund (0-1, gol di Nmecha al 45') e valido per la terza giornata del Gruppo F di Champions League . Un girone che vede ora inglesi e tedeschi appaiati a 4 punti, a +2 sul Milan sconfitto a Parigi dal Psg che si ritrova così in vetta a quota 6. Nel Gruppo E invece solo un pari per l'Atletico Madrid a Glasgow contro il Celtic : scozzesi avanti due volte con Furuhashi (4') e Palma (28') ma ripresi prima da Griezmann (al 25' in tap-in dopo il rigore sbagliato) e poi da Morata (53'). Finale in dieci per i 'Colchoneros' (secondo giallo a De Paul all'82'), ora secondi a -1 dal Feyenoord vittorioso in casa sulla Lazio che è terza a -2 dagli olandesi (a +3 sul Celtic fanalino di coda).

Newcastle-Borussia Dormund 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Celtic-Atletico Madrid 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Gruppo G, Haaland trascina il City

Nel Gruppo G la notizia è il ritorno al gol in Europa di Haaland, che si sblocca in questa Champions andando a segno nel match vinto 3-1 dal Manchester City sul campo dello Young Boys. Dopo il vantaggio di Akanji a inizio ripresa (48') e il pari di Elia per gli svizzeri (52') è la doppietta del norvegese (rigore trasformato al 67' e tris servito all'86') a regalare la terza vittoria a Pep Guardiola, che resta così a punteggio pieno. A tre lunghezze di distanza dai campioni d'Europa c'è il Lipsia, che tra le mura amiche della 'Red Bull Arena' batte 3-1 la Stella Rossa: per i tedeschi a segno Raum (12') e Xavi Simons (59'), inutile poi la rete di Stamenic (70') per i serbi che nel finale vengono infilati anche da Dani Olmo (84') e restano ultimi a un punto insieme allo Young Boys.

Young Boys-Manchester City 1-3: cronaca, statistiche e tabellino

Lipsia-Stella Rossa 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Gruppo H, il Barcellona vince ancora

Nel Gruppo H resta a punteggio pieno il Barcellona che supera 2-1 lo Shakhtar Donetsk allo 'Stadio Olimpico Lluis Companys' e vede già da vicino gli ottavi di finale: la rete di Sudakov al 17' della ripresa non basta agli ucraini per riaprire il match dopo le reti segnate nel primo tempo da Ferran Torres (28') e Fermin Lopez (a segno al 36', per lui anche due legni colpiti). A rovinare in parte la serata ai catalani a tre giorni dal 'Clasico' di campionato contro il Real Madrid l'infortunio di Joao Felix, costretto al 75' a lasciare il posto al 17enne Marc Guiu (all'esordio in Champions dopo quello in Liga bagnato dal gol vittoria segnato all'Athletic Bilbao). Nell'altra partita del girone successo esterno per il Porto di Sergio Coincecao, che supera 4-1 in rimonta l'Anversa (a Yusuf rispondono il subentrato Evanilson con una tripletta ed Eustaquio) e ora è secondo da solo, a -3 dal Barcellona e a +3 sullo Shakhtar mentre i belgi restano a zero.

Barcellona-Shakhtar 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Anversa-Porto 1-4: cronaca, statistiche e tabellino