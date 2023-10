Psg-Milan 3-0: Mbappé incanta, Pioli ultimo. Rivivi la diretta

Il difensore del Psg , ex giocatore della Roma , commenta il netto 3-0 contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: "Bella gara, all'inizio è stato difficile poi con il gol di Mbappé ci siamo sbloccati: è stato molto impotante perché poi abbiamo controllato meglio la partita. Kylian? È una fortuna per noi avere un giocatore così, nell'uno contro uno: non sbaglia quasi mai, è molto difficile difendere contro di lui ". Sulla prestazione di Donnarumma che affrontava per la prima volta il Milan da avversario : "Era tranquillo, aveva una motivazione in più. Lui pensa ancora al Milan, è la squadra per cui tifa da bambino. Una partita speciale per lui contro la sua ex squadra e speriamo che faccia una grande partita anche di là (a San Siro, ndr)".

"Non era una partita da 3-0. Abbiamo avuto le nostre possibilità ma non siamo riusciti a finalizzarle". Così Christian Pulisic commenta il pesante rovescio del Milan al Parco dei Principi contro il Psg in Champions League . "Dobbiamo mantenere la fiducia, continuare a segnare e vincere. Cosa ci è mancato? In alcune grandi partite dobbiamo accendere l'interruttore... ".

Al Parco dei Principi per la sfida con il Psg , occhi puntati sull'attaccante del Milan : l' ex Napoli ha commentato così il suo recente rendimento . ( APPROFONDISCI )

Il capitano del Milan commenta a caldo, ai microfoni di 'Prime Video' la pesante sconfitta rossonera maturata al Parco dei Principi contro il Psg : "C'è del rammarico per le prime due partite. Loro sono più forti, sono organizzati, sono giocatori preparati. Noi invece non stiamo finalizzando le occasioni che abbiamo". Poi Calabria aggiunge: "Loro al primo tiro in porta del loro fenomeno fanno gol, noi invece fatichiamo. Potevamo fare meglio in fase di possesso palla: siamo stati tanto sbilanciati, accettando l'uno contro l'uno e nel finale siamo calati in certe scelte. Mbappé? Davanti fa la differenza". Secondo l'analisi del capitano del Milan "i due falli al 3' e al 6'", quelli comminati a Tomori e Krunic , hanno " condizionato la partita ". Sul cammino nel girone F di Champions League che vede il Milan all'ultimo posto, Calabria suona la carica: " Il passaggio del turno? Ce lo giocheremo nelle ultime tre partite: chi non ci crede può stare a casa e noi ci crediamo ".

Inervistato ai microfoni di 'Prime Video', il tecnico del Milan commenta a caldo la sconfitta al Parco dei Principi contro il Psg : "Risultato troppo pesante, la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare. Da un punto di vista tecnico - spiega Pioli - dovevamo fare meglio: loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto. Nel secondo tempo ci sono state troppe imprecisioni e tutto è diventato più difficile. Loro hanno portato tanta pressione su di noi e ci hanno punito nei momenti giusti. Se sono preoccupato? Si è sempre preoccupati quando si perdono due partite di fila . Ho visto cose che possiamo sviluppare meglio, il nostro girone non è finito con questa sconfitta. Ora ci ributtiamo nel campionato e pensiamo a far bene a Napoli ".

Lancio lungo di Maignan che imbecca Pulisic: lo statunitense che sceglie una via di mezzo tra il tiro e il cross. Sul pallone ci arriva, in ritardo, Giroud che lo spedisce sull'esterno della rete.

Conclusione a giro per l'attaccante statunitense che non impensierisce Donnarumma.

Azione in solitaria per l'ex Barcellona, il cui tiro non inquadra lo specchio della porta difesa da Maignan.

Pallonetto dalla lunga distanza per l'attaccante francese: Donnarumma non si fa sorprendere.

Ottima palla di Pulisic per il portoghese che calcia sul primo palo: Donnarumma devia in calcio d'angolo.

21:47

45+2' - Termina il primo tempo, Psg avanti

Si chiude la prima frazione dopo 2' di recupero: Psg in vantaggio 1-0 sul Milan grazie alla rete di Mbappé al 32'.

21:44

44' - Ammonizione per Dembélé

Contropiede del Milan con Giroud, interrotto dal fallo commesso dall'ex Barcellona: giallo per il classe 1997.

21:43

43' - Kolo Muani! Altra occasione per il Psg

Mbappé imbecca l'ex Eintracht Francoforte, la cui conclusione verso lo specchio della porta viene intercettata da Thiaw.

21:41

41' - Il Psg gestisce il vantaggio

I campioni di Francia gestiscono il possesso palla forti del gol di vantaggio. Il Milan sembra aver perso qualche certezza dopo l'acuto di Mbappé al 32'.

21:35

35' - Spinge il Psg sull'out di destra

La falcata di Dembélé viene frenata da un attento Theo Hernandez.

21:32

32' - Gooool del Psg: ha segnato Mbappé

Il match del Parco dei Principi lo sblocca l'uomo più atteso della serata. Zaire-Emery serve il fuoriclasse francese che punta Tomori e lo beffa: conclusione di destro, sul primo palo, che non lascia scampo a Maignan.

21:30

30' - Mbappé spaventa il Milan

Kolo Muani serve il numero 7 del Psg la cui botta va fuori di poco.

21:26

26' - Leao! Che chance per il Milan!

Uno-due del portoghese con Theo Hernandez ma la conclusione col destro si spegne sul fondo.

21:23

23' - Gioco fermo per invasione di campo

Invasione di campo al Parco dei Principi: l'invasore abbraccia Mbappé tra gli applausi del pubblico prima dell'intervento degli steward.

21:22

22' - Primo squillo del Psg con Mbappé

Il fuoriclasse francese spaventa il Milan dal limite dell'area di rigore: conclusione centrale che non impensierisce Maignan.

21:17

17' - Giallo anche per Hakimi

L'ex Inter commette fallo sulla sgasata di Leao al limite dell'area di rigore. Il successivo calcio di punizione, battuto da Tomori, si infrange contro la barriera del Psg.

21:13

13' - Milan ancora pericoloso

Reijnders serve un'ottima palla in verticale per il taglio di Pulisic: lo statunitense viene però contrastato dal duo Marquinhos-Donnarumma.

21:12

12' - Occasione per il Milan con Leao

Calcio d'angolo battuto rapidamente da Pulisic che trova Leao: la conclusione di prima intenzione, col destro, dell'asso portoghese termina però a lato.

21:07

7' - Giallo anche per Krunic

Il Psg pressa con tanta aggressività: il centrocampista del Milan commette un inevitabile fallo tattico su Ugarte. Secondo giallo tra le fila rossonere.

21:03

3' - Ammonito Thiaw

Il primo giallo del match è per il difensore rossonero che ferma con le cattive un lanciato Kolo Muani.

21:00

1' - Si parte: inizia Psg-Milan!

Il primo pallone del match lo muove la squadra di Luis Enrique.

20:57

Psg e Milan in campo

Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del Parco dei Principi. Risuonano le note dell'inno della Champions League: che atmosfera!

20:55

Psg-Milan, la squadra arbitrale

La direzione dell'atteso match del Parco dei Principi è stata affidata al fischietto sloveno Slavko Vin?i?, coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klan?nik e Andraž Kova?i?. Il quarto ufficiale sarà Matej Jug. Al var ecco Nejc Kajtazovic mentre all'Avar agirà Ivan Bebek.

20:50

Champions League, crollo Lazio al 'De Kuip': vince il Feyenoord 3-1

La serata europea delle squadre italiane si apre con la netta sconfitta per 3-1 della Lazio sul campo del Feyenoord. I campioni d'Olanda travolgono in biancocelesti con le reti di Gimenez (doppietta) e Zerrouki. Inutile il gol di Pedro su calcio di rigore nel finale di gara.

20:41

Psg, ok le ultime sfide contro squadre italiane

I campioni di Francia hanno vinto le ultime tre partite contro le squadre italiane in tutte le competizioni, battendo la Juventus sia in casa che fuori nella fase a gironi della scorsa Champions League. Prima di ciò, aveva vinto solo due delle prime 20 partite contro compagini di Serie A (9 pareggi e 9 sconfitte).

20:35

Donnarumma contestato dai tifosi del Milan

I numerosi fan rossoneri presenti al Parco dei Principi hanno dato il loro 'benvenuto' al portiere di Castellammare di Stabia, in campo per il riscaldamento: fischi copiosi e cori - "Infame" il più gettonato - contro l'ex estremo difensore del Milan.

20:30

Seedorf su Donnarumma: "Lasciare il Milan per il Psg? Un errore"

L'ex centrocampista e leggenda rossonera commenta così l'addio del portiere classe 1999 ai rossoneri nell'estate 2021: "Ha sbagliato la scelta di lasciare il Milan così giovane, un talento così importante non ha bisogno di andare via così presto", sottolinea Seedorf che poi aggiunge: "Per un portiere questo discorso è ancora più accentuato: Gigi era a casa. Io non ho dubbi sul suo talento, però la maturazione del portiere è più lenta e lui con quella scelta l'ha probabilmente interrotta".

20:27

Ambrosini: "Milan, devi essere concreto"

"Stasera molto dipenderà anche dall'atteggiamento del Psg e dall'assetto con cui scenderà in campo la squadra di Luis Enrique, il Milan dovrà sfruttare le falle in fase difensiva dei parigini". Le parole di Massimo Ambrosini, seconda voce di Prime Video, nel pre-partita del Parco dei Principi.

20:19

Milan in campo per il riscaldamento

I giocatori rossoneri fanno il loro ingresso in campo per il consueto riscaldamento pre-partita, accolti dalle bordate di fischi provenienti dalle tribune del Parco dei Principi.

20:15

Donnarumma, le sliding doors del destino

Curiosa la statistica che vede protagonista Gianluigi Donnarumma: il portiere dell'Italia, oggi al Psg, debuttò in Serie A con la maglia del Milan proprio il 25 ottobre ma di 8 anni fa, nel 2015, nel 2-1 rossonero al Sassuolo. Oggi, 25 ottobre 2023, il 24enne di Castellammare di Stabia affronta il 'suo' Milan per la prima volta da avversario.

20:12

Cannavaro: "Quando giocavo facevo tanti falli". La replica di Evra è tutto da ridere

Nel pre-partita di Psg-Milan curato da Prime Video, Fabio Cannavaro ha commentato così il tema falli e cartellini che, da ex difensore, lo ha riguardato per anni molto da vicino: "Falli? Anche io all'inizio ne facevo tanti poi col tempo, crescendo e migliorando nelle letture di gioco, ne ho commessi molti di meno", il commento del Pallone d'Oro del 2006, al quale Patrice Evra ha replicato con un ironico "Assassino!", tra le risate di un divertito Clarence Seedorf.

20:05

Milan, polveri bagnate in Europa

Dopo la sconfitta complessiva per 3-0 contro l'Inter nella semifinale della scorsa stagione e i due pareggi senza gol finora in questa stagione, il Milan non è riuscito a segnare nelle ultime quattro partite di Champions League. È la striscia senza gol più lunga nella storia in competizioni europee per i rossoneri.

19:58

Psg-Milan, le formazioni ufficiali

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

MILAN (4-3-3): Maignan; T. Hernandez, Tomori, Thiaw, Kalulu; Reijnders, Krunic, Musah; Leao, Giroud, Pulisic. All. Pioli.

19:55

Evra ricorda Bobby Charlton: "Quella volta negli spogliatoi..."

Patrice Evra ricorda la leggenda del calcio inglese Bobby Charlton, scomparso sabato 21 ottobre all'età di 86 anni: "Ogni volta che prendeva l'aereo con noi, avevo i brividi perché lui ha vissuto il disastro di Monaco di Baviera (nel 1958, ndr)", il commosso ricordo dell'ex Juve che poi aggiunge: "Veniva negli spogliatoi e diceva 'Evra, tu sei uno dei miei giocatori preferiti'. Una grande perdita non solo per il Manchester United ma per il calcio generale. Una leggenda".

19:50

Evra: "Ossesione Champions per il Psg. C'è troppa pressione"

"Per i giocatori c'è troppa pressione: i tifosi vogliono la Champions ma con i soldi non si può vincere tutto": il commento di Patrice Evra alla vigilia del big match di Champions League. "Giocare al Psg non è facile. I tifosi neanche festeggiano il campionato", le parole dell'ex giocatore di Juve e Manchester United.

19:45

Pioli: "Serve la miglior partita possibile. Su Donnarumma..."

Intervistato da Prime video all'arrivo al Parco dei Principi, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è pronto per il big match di Champions League contro il Psg: "Questa è una serata importante: è partita interessante che va giocata con le nostre qualità e idee. Le motivazioni sono massime per entrambe le formazioni perché ogni singola partita può pesare tanto ai fini della qualificazione. Dobbiamo giocare la miglior partita possibile. Donnarumma? ci siamo sentiti e salutati. ci abbracceremo oggi. Cosa ci sarà nell'abbraccio? Affetto", sottolinea il tecnico rossonero.

19:40

Seedorf: "Milan, anche la storia conta"

Intervenuto nel pre-partita di Prime Video, Clarence Seedorf commenta così il match che attende i rossoneri al Parco dei Principi: "Le sconfitte nei big match in Serie A per il Milan? Come prestazione meglio con la Juve che con l'Inter. Ora il Milan può prendersi questa energia della storia: la squadra sa trasformarsi nelle notti di Champions. La storia conta. Il Psg ha rispetto del Milan ma poi conta il campo"

19:35

Psg, è il Milan la tua bestia nera europea

I rossoneri sono la squadra contro cui i campioni di Francia hanno disputato più sfide senza però mai vincere in Champions League (quattro): due sconfitte nella stagione 1994/95 (semifinale) e due pareggi nella stagione 2000/01 (seconda fase a gironi).

19:30

Psg-Milan, dove vederla in tv

Scopri dove vedere in diretta la partita Psg-Milan, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. (LEGGI TUTTO)

Parco dei Principi, Parigi (Francia)