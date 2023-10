Squalifica Tonali, niente Europeo: ecco quando tornerà in campo

ROMA - Un anno e mezzo di squalifica per Sandro Tonali , che dopo essere stato coinvolto nel caso scommesse che sta scuotendo il calcio italiano ha patteggiato con la procura federale 18 mesi , di cui 10 di stop (durante i quali potrà comunque allenarsi) e 8 di prescrizioni alternative (rispetto piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza).

Stagione finita dunque per il centrocampista della Nazionale italiana, ex Brescia e Milan e ora al Newcastle, che verrebbe invece fermato per 48 mesi qualora non dovesse rispettare il piano stabilito nel patteggiamento. Dopo essere sceso in campo nel match di Champions League perso dagli inglesi in casa contro il Borussia Dortmund, Tonali rivedrà dunque il campo solamente l'anno prossimo ad agosto inoltrato, quando la Premier League sarà già iniziata. L'azzurro così salterà anche l'Europeo nel caso l'Italia di Luciano Spalletti riuscisse a qualificarsi.