Scommesse, Tonali è ufficiale: squalificato 10 mesi. Quando tornerà in campo

ROMA - Il presidente Figc Gabriele Gravina ha ufficializzato l' accordo tra la Procura federale e Sandro Tonali : il giocatore è stato squalificato per 10 mesi , con una pena accessoria di altri 8 mesi in cui dovrà prestare la propria immagine per la lotta alla dipendenza dai giochi. Il giocatore rivedrà il campo solamente nell' agosto 2024 , quando la Premier League sarà già iniziata . Rivivi la diretta della giornata .

17:15

Tonali, ecco quando inizierà la squalifica

La squalifica di dieci mesi inflitta al centrocampista del Newcastle scatterà il giorno successivo alla pubblicazione del comunicato sul sito della Federcalcio.

17:00

Squalifica Tonali, la nota ufficiale della Figc

La Procura federale ha "raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Sandro Tonali, a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 18 mesi, 8 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 20.000 euro, per la violazione dell'art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da Figc, Uefa e Fifa. Riguardo le prescrizioni alternative - si legge - Tonali dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 8 mesi e ad un ciclo di almeno 16 incontri pubblici, da svolgersi in Italia, nell'arco di 8 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla Figc. La Procura Federale vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, in caso di violazioni, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ai sensi del CGS, con risoluzione dell'accordo e prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi agli Organi giudicanti di giustizia sportiva".

16:00

Tonali, i dettagli della squalifica

La sanzione per il centrocampista del Newcastle in merito al caso scommesse è di 18 mesi: 10 lontano dai campi e 8 di pene alternative che prevedono il rispetto del piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza. Il giocatore ha già iniziato il programma riabilitativo.

15:15

Tonali, le mosse del Newcastle contro il Milan: i dettagli

Il club inglese starebbe valutando le prossime mosse da mettere in atto in riferimento alla squalifica comminata al 23enne centrocampista di Lodi: non ci sarebbe, al momento, la certezza di una possibile causa dei 'Magpies' contro il Milan.

14:45

Champions League, Tonali entra nel ko del Newcastle

Si è chiusa con una sconfitta l'ultima partita prima della squalifica per il centrocampista dei 'Magpies'. (LEGGI TUTTO)

14:05

Gravina: "Attacchi al calcio ingiusti e immeritati"

Lo sfogo del presidente della Figc al termine della giunta del Coni: "Non sono amareggiato. Questo è il momento di fare chiarezza, questi attacchi al mondo del calcio sono ingiusti e non sono assolutamente meritati".

13:40

Squalifica Tonali, niente Europeo: ecco quando tornerà in campo

Il centrocampista del Newcastle resterà fuori dalla competizione continentale in caso di qualificazione dell'Italia di Spalletti. (APPROFONDISCI)

13:25

Dall'Inghilterra: "Ecco quanto perderà Tonali"

Secondo quanto si legge nell’edizione odierna del Mirror, “Sandro Tonali perderà 11 milioni di sterline, il Newcastle sospenderà lo stipendio del giocatore nei prossimi 10 mesi per aver violato le regole sulle scommesse in Italia".