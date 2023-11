Klopp contro Guardiola: l'incredibile dato sui precedenti

LIVERPOOL (Inghilterra) - Nell'agenda della Premier League c'è Manchester City-Liverpool in vetrina. Una partita dal contenuto tecnico altissimo che vedrà di nuovo di fronte Pep Guardiola e Jurgen Klopp, probabilmente i due allenatori che hanno avuto più impatto sul calcio mondiale nell'ultimo decennio sia per i trofei vinti che per il gioco espresso.