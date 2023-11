Manchester City-Liverpool 1-1: pareggio in testa tra Guardiola e Klopp

Pareggio tra Guardiola e Klopp, non basta Haaland

Niente sorpasso e niente fuga: la sfida tra Manchester City e Liverpool termina in pareggio, tenendo quindi i Reds ad un punto dai Citizens in testa. All'Etihad Stadium finisce 1-1, con la rete del solito Haaland (ottimo assist di Akè) che sblocca la partita poco prima della mezz'ora. Il Liverpool gioca a viso aperto e riesce a strappare il pareggio nel finale, all'80', quando Salah pesca Alexander-Arnold in ottima posizione per il diagonale che batte Ederson. Solo un punto a testa per Guardiola e Klopp, che mantiene infuocata la loro lotta per il primo posto.