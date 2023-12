Richarlison, che disastro: rovinata l'esultanza a Kulusevski

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Momento d'oro per il Tottenham : dopo aver perso quattro delle ultime cinque partite in Premier League , gli Spurs di Postecoglou hanno ripreso il cammino per la qualificazione alla prossima Champions League con il roboante 4-1 al Newcastle e, soprattutto, con il netto 2-0 di venerdì scorso con il quale hanno espugnato il City Ground di Nottingham . L'ex Juve Kulusevski e Richarlison hanno deciso la sfida col Forest e proprio i due si sono resi protagonisti di un particolare siparietto .

Richarlison, che combini? Rovina l'esultanza a Kulusevski

Gli Spurs si erano portati in vantaggio al tramonto del primo tempo grazie all'acuto di Richarlison per poi raddoppiare nella ripresa, al 65', con l'ex juventino Kulusevski. L'esterno offensivo svedese, che diventerà padre a breve, voleva celebrare la speciale ricorrenza con il classico gesto del pallone sotto la maglia per mimare il pancione della sua compagna in dolce attesa. Solo un'intenzione però, dato che il brasiliano ha dato sfogo alla propria gioia scaraventando la sfera sugli spalti del City Ground con un calcione. Un malinteso che ha avuto vita breve: Richarlison ha prontamente restituito la palla a un incredulo Kulusevski che ha così potuto inscenare l'esultanza, con la sfera sotto la maglia e il gesto del pollice tra le labbra a mo' di ciuccio per festeggiare gol e paternità.