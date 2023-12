Diretta Liverpool-Arsenal: ora LIVE la partita di oggi

LIVERPOOL - Liverpool contro Arsenal , Klopp contro Arteta, chi vince si prende la vetta della Premier League. Ad Anfield va in scena la super sfida: i Gunners possono allungare in classifica e provare la prima mini fuga della stagione, i Reds invece sognano il sorpasso. Segui in diretta la partita .

18:16

Liverpool-Arsenal, il miglior attacco contro la miglior difesa

Numeri impressionanti in attacco per i Reds di Klopp, che sono in testa a tutte le statistiche offensive con un totale di 36 gol fatti (terzo attacco dietro ad Aston Villa e Tottenham che hanno già giocato). Ad affrontarli la miglior difesa del campionato, con i Gunners di Arteta che hanno subito solo 15 gol, con un totale di 7 clean sheets.

18:09

Alexander-Arnold insegue Gerrard

Alexander-Arnold vanta 6 assist in Premier League contro l'Arsenal, più che contro qualsiasi altro avversario e 5 di questi sono arrivati ad Anfield: solo Steven Gerrard (7) ha fornito più passaggi vincenti contro i Gunners nella storia della Premier League.

17:58

100 volte ad Anfield

Sarà la 100esima partita in casa del Liverpool contro l'Arsenal in campionato: i Gunners diventeranno la seconda squadra a fare visita ai Reds almeno 100 volte dopo l'Everton (105). Peraltro, solo contro l'Aston Villa (59) e il Newcastle (58) il Liverpool ha trovato il successo in più gare casalinghe di campionato che contro i Gunners (55), anche se solo il Manchester United (25) ha vinto più volte dell'Arsenal (24) in casa dei Reds.

17:46

Liverpool-Arsenal, i numeri

Il Liverpool è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Premier League contro l'Arsenal (7V, 3N). I Reds sono andati in svantaggio in cinque di queste partite senza però poi perdere, compreso il pareggio per 2-2 della scorsa stagione da 2-0 sotto nel punteggio.

17:35

Le formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Jones; Salah, Gakpo, Luis Diaz. Allenatore: Klopp.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. Allenatore: Arteta.

Anfield (Liverpool)