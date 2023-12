Liverpool: scontro con Klopp, frattura alla clavicola per Tsimikas

Tsimikas, scontro con Klopp e frattura alla clavicola: cosa è successo?

Al 34' della prima frazione di gioco, Tsimikas duella per il posesso del pallone con Bukayo Saka, nei pressi della linea di bordo campo: il greco del Liverpool ha la peggio rovinando a terra e travolgendo, nella caduta, il proprio allenatore Jurgen Klopp, che gli rovina addosso. Nessuna conseguenza per il tecnico tedesco, ma Tsimikas si rialza dolorante a una spalla e immediatamente dopo sarà sostituito da Klopp che schiera Gomez. Non altrettanto per Tsimikas al quale, dopo le cure del caso, è stata diagnosticata la frattura alla clavicola: "Lo perderemo per molto tempo", ha dichiarato Klopp al termine dell'incontro.