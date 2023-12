Il City rischia e poi rimonta. Chelsea di rigore, poker Wolverhampton

Classifica Premier League

Chelsea di rigore, poker Wolverhampton

Successo in extremis per il Chelsea in casa contro il Crystal Palace: avanti i Blues con Mudryk, poi i pareggio a fine primo tempo di Olise. La rete del 2-1 finale arriva all'89' su rigore grazie a Madueke. Bene anche il Wolverhampton, a valanga in casa del Brentford. I Wolves passano 4-1 grazie alla rete di Lemina, alla doppietta di Hwang Hee-Chan e al gol di Bellegarde.