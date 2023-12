Guardiola perde la testa con Gvardiol: il City ha vinto ma lui ha notato una cosa

Per arrivare al top anche la cura dei dettagli è fondamentale e lo sa bene Pep Guardiola, che alla guida del Manchester City è reduce dall'incredibile 'treble' della passata stagione (Premier League, Fa Cup e Champions in bacheca) ma non ha per questo smesso di assecondare il suo perfezionismo. Ad accorgersene, alla fine del match di campionato vinto in rimonta sul campo dell'Everton , è stato il difensore Gvardiol che è stato protagonista di un siparietto divenuto ben presto virale sui social.

Gvardiol e la 'ramanzina' di Guardiola

Nella scena, immortalata in un video, si vede il tecnico catalano fermare il 21enne difensore (entrato a fine primo tempo al posto dell'infortunato Stones) per fargli una 'ramanzina' prima ancora che esca dal campo. Evidentemente qualcosa non è piaciuto a Guardiola, che non ha voluto aspettare per 'catechizzare' Gvardiol prima di abbracciarlo e lasciarlo andare verso gli spogliatoi con un affettuoso buffetto. Anche Haaland del resto ha ricevuto in passato lo stesso trattamento, migliorando poi partita dopo partita in campo come spera di fare il croato, arrivato in estate al City con cui è giù riuscito a vincere Supercoppa Uefa e il Mondiale per club.