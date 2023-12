De Zerbi show: poker al Tottenham di Postecoglou!

De Zerbi show, poker al Tottenham!

Il Tottenham, chiamato a rispondere alle squadre in testa alla classifica per restare in coda, crolla a sorpresa contro De Zerbi. Parte malissimo la partita della squadra di Postecoglou, con Hinshelwood e Joao Pedro (su rigore) che portano avanti il Brighton nei primi venti minuti. Nella ripresa non arriva la reazione degli Spurs, e anzi i padroni di casa dilagano con Estupian e ancora Joao Pedro su rigore per completare il poker. Il Tottenham si sveglia solo all'80', provando a reagire con Veliz e Davies, ma non è abbastanza. Frenata di Postecoglou, che resta quinto con 37 punti. Scatto in avanti di De Zerbi, ora ottavo con 30 punti.