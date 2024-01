Episodio negativo per Joelinton. Il centrocampista è alle prese con un infortunio e ieri non era presente tra i calciatori a disposizione del Newcastle per il match giocato contro il Manchester City, vinto dalla squadra di Guardiola nel finale grazie a un gol realizzato da Bobb. Il brasiliano era regolarmente presente allo stadio per assistere alla gara dei suoi compagni, ma nel frattempo gli stavano svaligiando casa.