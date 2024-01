Toney, gol pazzesco al ritorno dopo 8 mesi di squalifica per scommesse

Ivan Toney è tornato in campo dopo otto mesi di squalifica, scattata per le 232 scommesse su gare di calcio, e lo ha fatto con un gol pazzesco su punizione dopo diciannove minuti contro il Nottingham Forest. Fermato a metà maggio scorso, Toney ha chiuso la stagione come terzo miglior marcatore della Premier League con 20 gol alle spalle di Kane (30 gol) e Haaland (36 gol). Per quattro mesi gli è stato perfino vietato di entrare centro sportivo del Brentford, ma l'incubo è finito grazie alla forza di volontà dell'attaccante che aveva promesso di ripagare il sostegno del suo club per battere la ludopatia.